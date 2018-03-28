Оплачивая только потраченную электроэнергию.

Несколько тысяч клиентов "Нижневартовской Энергосбытовой компании" (дочернее предприятие ЭК "Восток") платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем могли бы. Соответствующий повышающий коэффициент применяется при начислении по нормативу для жилых помещений, не оборудованных электросчетчиком при наличии технической возможности, а также в случаях если прибор учета не прошел поверку. На сегодня, по данным ООО "НЭСКО", расчет стоимости электроэнергии без прибора учета осуществляется по 3621 лицевому счету.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", электросчетчик со временем изнашивается и начинает выдавать искаженные данные. Поэтому требуется периодическая проверка его работоспособности и качества измерения. Эту процедуру принято называть поверкой.

Разрешенный срок работы счетчика от одной поверки до другой называется межповерочным интервалом. В зависимости от типа прибора учета он может составлять от 6 до 16 лет и указан заводом-изготовителем в паспорте. Также получить информацию о межповерочном интервале электросчетчика можно в открытой онлайн версии государственного реестра средств измерений http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx, предназначенного для регистрации средств измерений (СИ).

Срок последней поверки электросчетчика отмечен в паспорте или протоколе поверки, а также отображен на пломбе прибора учета или штампе в формате: квартал, год. Проще и удобнее всего получить полную информацию о сроках поверки прибора учета электроэнергии можно в "Личном кабинете" на сайте ООО "НЭСКО" (www.nesko-nv.ru).

Согласно законодательству, электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременном проведении поверки, а также все расходы, связанные с заменой, ремонтом, установкой прибора учета, лежат на нем. Таким образом, если у счетчика истек межповерочный интервал, собственнику помещения необходимо обратиться в органы метрологической службы или аккредитованные ими компании. В числе таких специализированных организаций – АО "Горэлектросеть" ("Центр энергетических услуг": улица Северная, дом 54 А, строение 1, телефон 48-08-32).