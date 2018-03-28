Отдохнув от мигрантов.

Областные власти передали Свердловском областному медколледжу пустующее здание на улице Крылова. До революции в нем размещался Петровский приют. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Памятник истории отдан медикам "с целью ликвидации дефицита помещений, требуемых для осуществления учебного процесса и с учетом территориальной близости здания к общежитию учреждения, где проживают учащиеся, в том числе инвалиды по зрению", поясняет сайт ведомства. Кроме того, в стенах бывшего приюта планируется разместить Свердловский областной музей истории медицины.

Стоит отметить, что ранее эти площади арендовало Управление миграционной службы регионального ГУ МВД России. Осенью 2017 года полицейские переехали в помещение на улице Крестинского. В данный момент здание на Крылова, 2 не используется, но находится при этом в удовлетворительном состоянии.