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"Уральские авиалинии" рассказали о причинах отмены 70% рейсов в ТаджикистанСегодня в 17:48

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В надежде на их скорое возобновление.

Сотни клиентов авиакомпании "Уральские авиалинии" оказались заложниками непонимания, возникшего между авиационными властями России и Таджикистана. С каждым днем их армия увеличивается.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, авиакомпания подала заявки на выполнение полетов в летний сезон 2018 года за 50 дней до их начала - в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах. Ведь вплоть до марта текущего года на рынке авиаперевозок между перевозчиками РФ и Таджикистана существовал определенный баланс по количеству выполняемых рейсов, который не нарушал принципы Соглашения о воздушном сообщении. Однако в ночь на 25 марта, при переходе с зимнего расписания на летнее, авиационные власти Таджикистана без предварительного уведомления на 30% сократили количество рейсов, выполняемых только российскими перевозчиками, в основном пострадали региональные аэропорты РФ.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" призывает авиационные власти России и Таджикистана в кратчайшие сроки оформить временные разрешения на спорные частоты до проведения переговоров, а затем вернуться к конструктивному диалогу. Оба государства заинтересованы в расширении воздушного сообщения, считают авиаторы.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" подавали заявки на выполнение рейсов в Душанбе из Екатеринбурга, Перми и Челябинска, в Худжанд - из Екатеринбурга и Краснодара, а также в Куляб из подмосковного Жуковского. Разрешение было получено только на рейсы из уральской столицы.

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