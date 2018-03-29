Отравление угарным газом происходит незаметно.

Газовые водонагреватели и котлы, установленные в домах и квартирах свердловчан, являются приборами повышенной опасности. Если ими пользоваться неверно, пренебрегая правилами газовой безопасности, риск отравления угарным газом (СО) возрастает многократно. В сводках российских экстренных служб регулярно фиксируются случаи отравления продуктами сгорания природного газа. Чаще всего их причина кроется в неработающей тяге в дымовых и вентиляционных каналах, а также установке оборудования без автоматики безопасности или же намеренном отключении датчиков.

Специалисты АО "ГАЗЭКС" не устают напоминать потребителям газа, что датчик тяги установлен в колонке и котле неслучайно – он определяет интенсивность тяги в дымоходе. Если тяга плохая – датчик дает сигнал клапану, который перекрывает подачу голубого топлива к горелке. Попросту говоря, он отключает газовый прибор. В такой ситуации принудительно возвращать к работе колонку или котел ни в коем случае нельзя.

Крайне важно проверять тягу в дымоходе не только перед включением газового прибора, но и во время его работы. Также необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха при использовании газовых приборов. Пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая эффект "газовой камеры". Специалисты ВДПО советуют устанавливать на пластиковые окна приточные клапаны, либо держать открытой форточку или створку окна.

Перед пользованием газифицированной печью нужно проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически требуется очищать "карман" дымохода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы или привлекать для этих целей неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации.

Следует отметить, что проверка дымоходов и вентканалов должна проводиться не реже 3 раз в год, а техобслуживание газового оборудования ежегодно. При запахе газа или аварийной ситуации необходимо звонить "104" или "04" (со стационарного телефона). Аварийно-диспетчерская служба АО "ГАЗЭКС" работает круглосуточно.

Угарный газ бесцветен, без запаха и вкуса, отравление им происходит незаметно для человека, за что СО прозвали "тихим убийцей". Ежегодно он уносит жизни сотен людей. Газовики призывают свердловчан беречь себя и свои семьи.