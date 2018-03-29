Кутили в рабочее время.

Глава администрации Тобольского района Юрий Батт вынес выговор сотрудникам местного центра культуры за банкет в день Национального траура по погибшим в Кемерово. Об этом "Уралинформбюро" сообщил сам чиновник.

Днем 28 марта сотрудники ведомства отмечали профессиональный праздник в местном ресторане. "Всех уже вызвал, всем вынес выговор. Не маленькие, чтобы объяснять им моральный аспект их действий", – поделился Юрий Батт в беседе с корреспондентом агентства. На вопрос, почему чиновники гуляли в будний день и в рабочее время, глава посоветовал обратиться к руководителю центра культуры.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, включая 41 ребенка.

28 марта было объявлено днем Национального траура. В тот же день Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".

Кроме того, заочно арестован украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков), в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезинформацию о числе погибших.