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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:19

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По версии "Уралинформбюро".

1.#кемеровомыстобой

Страшная трагедия потрясла Россию 25 марта 2018 года. Во время пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Количество пострадавших превысило 70. В стране был объявлен общенациональный траур, а в большинстве населенных пунктов прошли митинги памяти и скорби. Соцсети заполнились словами сочувствия с хэштегом #кемеровомыстобой.

2. Екатеринбург обезбашенный

24 марта столица Урала лишилась легендарного недостроя. Телебашню у цирка снесли методом направленного взрыва. Защитную сетку сорвало ударной волной, и бетонная шрапнель разлетелась в разные стороны, повредив окрестные здания. Основание башни обещают снести к 15 мая, а на ее месте построить ледовую арену.

3. Лыжнопесчаный курорт

Горнолыжные склоны в Сочи за ночь занесло песком. Отдыхающие гадали, откуда на черноморском курорте столь необычные осадки, и торопились делать уникальные селфи на пожелтевших снегах Розы Хутора. Оказалось, что до Сочи докатились отголоски песчаной бури из Африки.

4. Под прикрытием "Листвы"

Более 3000 человек и 300 единиц техники принимают участие в масштабных учениях Ракетных войск стратегического назначения на Урале. Впервые в них задействованы самые перспективные транспортные разработки. По данным Минобороны, на тренировку выведены машина дистанционного разминирования "Листва" и противодиверсионные "Тайфун" и "Выстрел". Кроме того, применяются транспортно-боевые вертолеты и беспилотные летательные комплексы.

5. Лучше один раз увидеть

Специально для тех, кто ни разу не бывал в этом городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари, с друзьями кто не бродил по широким проспектам, команда AirPano сделала видео панорамы Москвы. Наслаждаться видами самых знаменитых достопримечательностей можно практически с любого ракурса.

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