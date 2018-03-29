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В человеческом теле нашли "новый" органСегодня в 12:32

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"Проводник" рака.

Американские ученные заявили об обнаружении ранее неизвестного органа в теле человека. Он представляет собой систему микроскопических каналов в соединительной ткани. Неожиданная "находка" была сделана во время эндоскопии желудочно-кишечного тракта одного из пациентов, сообщает портал Nature.com.

Вновь найденные каналы состоят из коллагеновых волокон, которые, теряя жидкость, разрушались при стандартных медицинских исследованиях. По этой причине новая система была обнаружена только сейчас.

"Рассекреченный" орган содержит до 20% всей жидкости человеческого тела. Сеть каналов ткани выполняет защитную функцию. Однако именно с их помощью по лимфатической системе перемещаются опухолевые клетки. А значит, "новый" орган может быть связан с образованием метастаз, передает "Уралинформбюро".

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