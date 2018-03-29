Энергетики МЭС Западной Сибири предостерегают от нарушений в охранных зонахСегодня в 13:17
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Несоблюдение правил может стоить жизни.
Энергетики филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Западной Сибири напоминают населению и руководству организаций о соблюдении охранных зон линий электропередачи. Для ЛЭП напряжением 110 кВ они составляют 20 метров по обе стороны от крайних проводов, для ЛЭП напряжением 220 кВ – 25 метров, для 500 кВ – 30 метров.
Все действия в охранных зонах ЛЭП - строительство, ремонт или снос сооружений, производство горных, взрывных, мелиоративных работ, а также посадка, вырубка деревьев и кустарников и прочее - должны согласовываться с энергетиками. На данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЭС Урала.
Кроме того, в охранных зонах ЛЭП нельзя размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов, загромождать проходы и проезды. Категорически запрещено устраивать там свалки, спорт площадки, стоянки транспорта, набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры и запускать под ними воздушных змеев и авиамодели.
Чтобы избежать пожароопасных ситуаций на трассах ВЛ, в охранных зонах не стоит разводит открытый огонь, жечь траву, бросать непотушенные окурки и спички, хранить торф, дрова и сено.
Не соблюдение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет административный штраф: для граждан - 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 40-50 тысяч, для юридических лиц – 350-400 тысяч рублей.
За повреждение высоковольтных электрических сетей (воздушных линий электропередачи), напряжением свыше 1000 вольт предусмотрена административная и уголовная ответственность в установленном порядке.
Энергетики просят взрослых обратить внимание, где гуляют дети, и рассказать им, что категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, ЛЭП и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах и прочее. Рыбачить, разводить костры, разбивать палатки под ЛЭП тоже запрещено. Ведь электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю!
Чтобы не нарушить надежное и безопасное электроснабжение региона, необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, а также соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях следует сообщать диспетчеру МЭС Западной Сибири по телефону (3462) 777-552 или на горячую линию 8-800-200-72-27, а в случаях обнаружения возгорания - еще и в пожарную охрану по телефонам "01" или "112".
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