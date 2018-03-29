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Депутат Госдумы от Среднего Урала предложил повесить на мигрантов чипыСегодня в 14:39

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Для контроля.

Мигрантов, приехавших в Россию на заработки, следует обязать носить специальные браслеты с чипами. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В устройстве, считает он, должна содержаться вся информация о носителе, включая паспортные данные, информацию о работодателе и сроки пребывания в стране, передает "Уралинформбюро".

По мнению народного избранника, ношение подобных браслетов повысит эффективность контроля за пребыванием приезжих в стране. Только в прошлом году МВД России выявило более 136 тысяч нарушений миграционного законодательства, подчеркнул Иванов на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

"Напоминаю, XXI век на дворе. Вместо того, чтобы в кармане носить кучу бумажных документов, предлагается (обратите внимание на это слово!) все это завести на электронный носитель. Кто не захочет носить на руке, хорошо, пусть носит в кармане. Это, наоборот, сделает жизнь трудового мигранта легче", - пояснил парламентарий на своей странице в Facebook.

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