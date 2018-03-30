Узнайте шедевры по фрагменту.

В один день – 30 марта – но с разницей в сто лет родились великие художники Франсиско Хосе де Гойя и Винсент Ван Гог. Это - отличный повод отправится в картинную галерею. А хорошо ли вы разбираетесь в живописи? Попробуйте по фрагменту известных картин назвать их авторов в тесте от "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО