Любимые свердловчанами учреждения культуры поощрятСегодня в 15:25
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Дополнительно.
Главам муниципалитетов Среднего Урала предстоит разработать дополнительные меры поощрения руководителей учреждений культуры, получивших наивысшие оценки жителей. Соответствующее поручение на заседании регионального правительства 29 марта дал губернатор Евгений Куйвашев.
У лидеров же антирейтинга нужно выяснить причины нарушений и определить комплекс мер по устранению недостатков, добавил он.
По данным министра культуры региона Светланы Учайкиной, 97% свердловчан высоко оценивают деятельность учреждений в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Новоуральске, в поселках Западный, Нейво-Шайтанский и Баранчинский, Лобве, селе Аракаево. В перечне лидеров - Невьянский музей, Свердловская филармония, Ирбитский музей ИЗО, Бобровский дом культуры, Ивдельский историко-этнографический музей.
Другая важнейшая задача - обеспечить безопасность всех учреждений культуры Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Формализм здесь недопустим. Этот вопрос я буду держать под особым контролем. Трагические события в Кемерово стали горьким уроком, который никогда и нигде не должен повториться. Халатности и разгильдяйству не место там, где идет речь о безопасности людей, а коммерческая выгода не имеет права вставать в один ряд с жизнью и здоровьем человека", – заявил губернатор.
Также необходимо продолжить развитие сети учреждений культуры и улучшение их материально-технической обеспеченности, особенно в небольших населенных пунктах. В прошлом году на это из бюджетов всех уровней было выделено почти 600 миллионов рублей. К концу 2018 года все библиотеки должны быть обеспечены широкополосным доступом в Интернет, чтобы подключаться к ресурсам Национальной электронной библиотеки.
Должна расширяться сеть виртуальных музеев и концертных залов, а также передвижных клубов. Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский рассказал, что на сегодня "на орбите проекта уже 48 населенных пунктов и 68 площадок".
На начало 2018 года в Свердловской области насчитывалось более 2000 учреждений культуры. Только за минувший год их список пополнился на 18 пунктов, в том числе были открыты парк культуры и отдыха в Таборах, Красногвардейский центр досуга, дом досуга в поселке Белореченский. Средний Урал стал одним из первых регионов РФ, где был создан мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", который посетили свыше 70 тысяч человек.
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