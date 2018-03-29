Роскомнадзор не при чем.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Жаловаться на проблемы с приложением пользователи начали 29 марта около 14.00 по Екатеринбургу, передает "Уралинформбюро".

Мессенджер перестал работать в некоторых регионах России, Украины, Белоруссии. Кроме того, судя по карте сервиса мониторинга сбоев DownDetector, со сложностями столкнулись жители Казахстана, Узбекистана и ряда европейских стран.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем Twitter, что перебои связаны с отключением электричества в серверном кластере мессенджера.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

"Работаем над исправлением ситуации с нашей стороны, но многое зависит от того, когда оператор дата-центра приведет оборудование в порядок", - написал Дуров в ответ на многочисленные жалобы.

Некоторые пользователи высказали предположение, что сбой в работе мессенджера связан с попыткой ФСБ получить данные для расшифровки сообщений. Ранее Дуров публично отказал ведомству в передаче ключей от частной переписки.

20 марта Верховный суд РФ признал право Федеральной службы безопасности на получение этих сведений. Роскомнадзор дал Дурову 15 суток на предоставление органам прав доступа. Если требование не будет исполнено, то ведомство грозит заблокировать приложение на территории России.

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