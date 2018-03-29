В тяжелый период.

Более 30 миллионов рублей уже собрано в помощь пострадавшим от пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Средства как из России, так и из-за рубежа поступают на счет Кемеровского отделения Российского Красного Креста.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что сборы от своих концертов пожертвовал певец Эмин.

Как стало известно агентству, не остался безучастным к трагедии и генеральный директор АК "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. Размер его пожертвования уточнить не удалось.