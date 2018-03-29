×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гендиректор "Уральских авиалиний" поддержал пострадавших в КемеровоСегодня в 15:46

  • Текст

В тяжелый период.

Более 30 миллионов рублей уже собрано в помощь пострадавшим от пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Средства как из России, так и из-за рубежа поступают на счет Кемеровского отделения Российского Красного Креста.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что сборы от своих концертов пожертвовал певец Эмин.

Как стало известно агентству, не остался безучастным к трагедии и генеральный директор АК "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов. Размер его пожертвования уточнить не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»

Главные новости

Аналитика

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×