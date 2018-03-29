И возвращаются к спорту.

Армия любителей фастфуда в России неумолимо сокращается. Только за 2017 год 13% работников 100 крупных компаний полностью отказались от бургеров и шаурмы и начали делать зарядку. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" в ходе исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Еще 20% респондентов ограничили потребление жареного и жирного, 6% отказались от алкоголя либо выпивают только по праздникам.

Больше половины опрошенных (52%) хотя бы пять раз за последний год "вспоминали" о физической активности: катались на велосипеде или коньках, играли в настольный теннис, плавали в бассейне. Почти каждый пятый (18%) вернулся к спорту, которым увлекался ранее.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", в 2016 году 32,5% опрошенных офисных сотрудников регулярно занимались спортом. Из них 41% отдавали предпочтение фитнесу, 27% - плаванию, 9% посещали занятия в тренажерном зале и работали с тяжелыми весами. 6,1% респондентов занимались йогой, 4,5% увлекались настольным теннисом, а 2,7% - танцами.

Менеджеры высшего звена отдавали предпочтение персональным тренировкам (39%), четверть управленцев ходили в бассейн. Единоборства выбрали 18%, большой теннис - 6,3%. По 2% респондентов играли в гольф и сквош.

Согласно исследованию ВЦИОМ, за три года количество россияне, занимающихся спортом, выросло с 61% до 79%. Каждый четвертый регулярно делает зарядку. В 2018 году зафиксировано максимальное число следящих за своим питанием - 60%. При этом 41% придерживаются правил здорового рациона по собственному желанию, 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, а 12% выбирали ее себе сами.

Большинство россияне не жалуются на самочувствие - хорошим свое здоровье считают 38% респондентов, еще 48% удовлетворены своим состоянием. Проблемы со здоровьем указали лишь 13% опрошенных. Число курильщиков за год сократилось с 32% до 29%.

"Мода на здоровый образ жизни, к счастью, задала правильный вектор: люди понимают, что активность и здоровое питание – два залога долголетия. Сейчас существует множество доступных способов сохранять физическую активность и выбирать полезные продукты. Бич офисных работников – сидячий образ жизни, поэтому для них особенно важно заниматься спортом на регулярной основе. Наша компания имеет большой опыт по разработке и внедрению специальных программ, позволяющих следить как за физической активностью персонала, так и за их питанием, включая меню в корпоративной столовой", - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.