На автосалоне в Нью-Йорке.

На Нью-Йоркском автосалоне объявили победителя конкурса "Всемирный автомобиль года" (WCOTY). Им стал кроссовер Volvo XC60. Шведская марка забрала главный приз впервые за всю историю состязания передает "Уралинформбюро".

Судили конкурс 82 автожурналиста. Кроме Volvo, в шорт-лист попали кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

Стоит отметить, Volvo XC60 ранее уже был отмечен в конкурсах "Японский автомобиль года" и "Североамериканский автомобиль года" (в категории "кроссовер/минивэн"). В России модель продается с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Стоит "лучшее авто года" от 2,9 миллиона рублей, сообщает Autonews.