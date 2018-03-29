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Дороги у "Екатеринбург Арены" перекроют ради тестовых матчейСегодня в 18:14

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Трижды за весну.

Из-за тестовых матчей на главном стадионе Екатеринбурга прилегающие к нему дороги будут перекрыты. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, 1 апреля будет ограничен проезд по улице Ключевской от Токарей до Мельникова. 15 апреля закроют этот же участок, а также часть улицы Репина от Ленина до Мельникова. А 6 мая движение будет ограничено только на Ключевской. В указанные дни ограничения будут действовать с 13.00 до 19.00.

Стоит напомнить, что 1 апреля на "Екатеринбург Арене" сыграют "Урал" и "Рубин". 15 апреля футболистов "Урала" ждет матч со "Спартаком", а 6 мая "шмели" выйдут на поле против "Амкара". В дни футбольных баталий в Екатеринбурге ограничат продажу алкогольной продукции.

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