Трижды за весну.

Из-за тестовых матчей на главном стадионе Екатеринбурга прилегающие к нему дороги будут перекрыты. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, 1 апреля будет ограничен проезд по улице Ключевской от Токарей до Мельникова. 15 апреля закроют этот же участок, а также часть улицы Репина от Ленина до Мельникова. А 6 мая движение будет ограничено только на Ключевской. В указанные дни ограничения будут действовать с 13.00 до 19.00.

Стоит напомнить, что 1 апреля на "Екатеринбург Арене" сыграют "Урал" и "Рубин". 15 апреля футболистов "Урала" ждет матч со "Спартаком", а 6 мая "шмели" выйдут на поле против "Амкара". В дни футбольных баталий в Екатеринбурге ограничат продажу алкогольной продукции.