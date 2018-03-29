Копить бонусы можно в приложении.

"Уральские авиалинии" стали первым авиаперевозчиком, карты которого можно выпустить в специальном мобильном агрегаторе карт лояльности. Теперь обладатели мобильного приложения "Кошелек" могут в два клика стать обладателями бонусной программы "Крылья" или добавить уже существующую в смартфон, чтобы легко копить бонусы, проверять количество накопленных баллов и быть в курсе спецпредложений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, бонусная программа "Крылья" - это уникальная возможность пассажиров "Уральских авиалиний" копить бонусы и получать скидку до 100% от тарифа на каждый билет и абсолютно любое направление.

При регистрации через "Кошелек" новые участники программы "Крылья" получают 1000 бонусов, которые можно сразу использовать в качестве скидки на авиабилет. Один бонус равен одному рублю.

"Мобильное приложение "Кошелек", к которому подключилась бонусная программа "Уральских авиалиний", собирает в телефоне все карточные продукты и избавляет пользователей от стопки карт в бумажнике. С "Кошельком" карту не нужно носить в кармане: она всегда в приложении, ее невозможно забыть или потерять, а узнавать о балансе накоплений, размере скидки и специальных предложениях можно прямо в приложении", - отметила начальник отдела маркетинга клиентской службы "Уральские авиалинии" Елена Латкина.

"Уральские авиалинии" - первый официальный партнер приложения "Кошелек" из числа авиаперевозчиков. Мы рады, что теперь приложение помогает не только в процессе совершения покупок, но и при путешествиях по России и миру. Это только начало совместного проекта. Мы надеемся, что вместе с авиакомпанией мы уже совсем скоро сможем предоставить клиентам "Уральских авиалиний" еще больше возможностей и сервисов, делающих путешествия приятнее и удобнее", - прокомментировал сотрудничество с авиакомпанией операционный директор приложения "Кошелек" Филипп Шубин.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году она перевезла 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений, по которым летают 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

"Кошелек" – мобильное приложение, разработанное компанией CardsMobile, которое переносит в смартфон все виды карт. Лидер среди приложений-агрегаторов в России. Установлено на более чем 5 миллионов Android и iOS устройств. В базе добавленных в приложение карт зарегистрировано более чем 183 000 торговых сетей. Компания оцифровала более 25 миллионов пластиковых карт, предоставив пользователям возможность оценить новые технологии шопинга и оставить дома традиционный бумажник.