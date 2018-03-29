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Трое из пропавших при пожаре в Кемерово оказались живыСегодня в 18:15

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Пропавших теперь 64.

Из 67 человек, которые числились пропавшими после пожара в Кемерово, трое оказались живы. Это выяснилось в ходе расследования уголовного дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитет России.

"Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По официальным данным, именно столько трупов извлечено из-под завалов. Опознана только треть.

Масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Среди погибших 41 ребенок. Арестованы пятеро человек, четверым из них уже предъявлено обвинение. Также заочно арестован украинский блогер Евгений Вольнов. Молодой человек умышленно распространял недостоверную информацию о количестве погибших.

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