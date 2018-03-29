×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С окон детских садов и школ снимут решеткиСегодня в 19:04

  • Текст

После трагедии в Кемерово.

С окон школ и детских садов могут исчезнуть решетки. Депутаты "Справедливой России" подготовили протокольное поручение Госдуме для пересмотра соответствующих норм. Толчком для этого послужила трагедия в Кемерово, передает "Уралинформбюро".

"Трагические события заставляют людей серьезнее отнестись к вопросам пожарной безопасности. И, в первую очередь, на объектах, где находятся дети", - написал на своей странице в Facebook один из авторов документа Дмитрий Ионин.

По мнению народного избранника, несъемные решетки на окнах учреждений представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей.

Стоит отметить, что в 1989 году в стране действовал запрет на установку ограждений на окна в детских учреждениях, но в 2015 году он был снят.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×