На дорогах - накат и гололед.

Зима упорно не желает сдавать позиции в Свердловской области. В грядущий уикенд ночи по-прежнему будут морозными, а дни, несмотря на небольшой "плюс", - снежными.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, ночью 30 марта в отдельных районах региона столбики термометров опускались до 26 градусов ниже нуля. К полудню воздух прогреется до минус 1 градуса. Местами пройдет снег, на дорогах - гололедица.

31 марта будет ветрено - порывы могут достигать 15 метров в секунду - и снежно. При этом днем потеплеет до плюс 1, а ночью похолодает до минус 16.

1 апреля небесная канцелярия раскочегарит до плюс 3 градусов днем. Ночью подморозит до минус 18. Местами пройдет снег.

В Екатеринбурге осадки начнутся днем в субботу и будут продолжаться все воскресенье. Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью синоптики обещают до 10 градусов ниже нуля.