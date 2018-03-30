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Минобороны сократило весенний призыв на 10%Сегодня в 09:37

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И позовет в армию негодных к службе.

Весной 2018 года повестки о призыве на военную службу получат 128 тысяч человек. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.

В этом году объем весеннего призыва сокращен на 10% в связи с увеличением в составе Вооруженных Сил доли контрактников, передает "Уралинформбюро".

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысяч новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше", - отметил Бурдинский.

При этом генерал-лейтенант добавил, что в текущем году в ВС планируют привлечь до 3000 призывников, ранее не прошедших медкомиссию. "У многих из них состояние здоровья улучшилось. 29 декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу", - сообщил он.

Бурдинский объяснил эту меру большим количеством обращений от ранее "забракованных" призывников, желающих служить.

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