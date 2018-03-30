В несколько подходов.

В Екатеринбурге 30 марта стартуют публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки уральской столицы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Слушания пройдут в несколько этапов с 30 марта по 26 апреля 2018 года. Обсуждение проекта правил состоится на 19 площадках, включая отдаленные территории города.

Среди других вопросов, вынесенных в марте на слушания, — предоставление участку на углу улиц Машинной и Ткачей (общественно-деловая зона местного значения) условно разрешенного вида использования "строительство многоэтажных жилых домов". Там планируется возведение 16-этажного жилого дома.