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ЖКХ-компании Урала ждет третий workshopСегодня в 14:11

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От "Е-Консалта".

18 мая 2018 года представители компаний сферы ЖКХ уральского региона соберутся в Екатеринбурге, чтобы обсудить современные форматы работы. Встреча пройдет на площадке развивающего проекта "Е-Консалт", основанного командой экспертов "Единого Расчетного Центра". Речь пойдет о модернизации привычных внутренних процессов компаний и об информационной работе с клиентами. Главная цель – оптимизация бизнес-процессов, которые позволяют сделать взаимодействие с жителями простым и понятным.

"В прошлом году мы провели два мероприятия - весенний и осенний workshop "Е-Консалт", и смогли сначала на региональном, а затем и на федеральном уровне обсудить актуальные для жилищно-коммунального хозяйства темы. В ноябре более 120 представителей сферы ЖКХ из разных регионов страны разбирались в вопросах клиентоориентированности и развития сервиса. Мы получили хорошую обратную связь и попросили участников выбрать темы для майского "Е-Консалта". Программу составляли руководители и ведущие специалисты ЖКХ-компаний - через голосование на сайте, поэтому встреча получится максимально прикладной", - рассказала заместитель директора ЕРЦ, эксперт и спикер команды "Е-Консалт" Елена Береснева.

Представители ЖКХ-компаний выбрали четыре темы, связанные с брендом, работой в социальных сетях, отказом от "бумажного" взаимодействия и эффективным управлением эмоциями, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Места на workshop "Е-Консалт" 18 мая для своих представителей зарезервировали компании из Екатеринбурга и Пермского края. Продажа билетов на майское мероприятие стартовала в середине марта.

По словам организаторов, участники не только научатся применять современные инструменты оптимизации процессов в компании, но и смогут поделиться собственным опытом в решении подобных задач.

Темы и подробная информация о событии - на сайте www.весна.е-консалт.рф. До 8 апреля попасть на все четыре мастерские можно по специальной цене – 5 000 рублей. Количество мест ограничено. С 9 апреля стоимость участия – от 7 000 рублей.

Следить за новостями и акциями можно во встречах "ВКонтакте" и Facebook.

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