По указанию "сверху".

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский объяснил действия бывших коллег, обвинивших его в злоупотреблении полномочиями. По мнению шоумена, уголовное дело в его отношении – задумка нового директора "Пельменей" Евгения Орлова, который остался проигравшим по делу о правах на архив из 73 программ артистов.

В пресс-службе Нетиевского "Уралинформбюро" пояснили, что творческое объединение "Уральские пельмени" с 2012 года занималось только организацией концертов в Екатеринбурге и не имело никакого отношения к программам на телеканале СТС. При этом только Нетиевский переехал в Москву, создав там продюсерскую компанию "Идея Фикс Медиа", производящую телешоу. Именно с ней у актеров и авторов "Пельменей" были заключены прямые контракты, по которым с 2012-го по 2015 годы они получили около 290 миллионов рублей.

Теперь шоумен недоумевает, почему бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они ничего не делали "как продюсеры" и приезжали в Москву только как актеры и авторы программы.

В связи с широкой оглаской в СМИ, делом заинтересовалось управление Генпрокуратуры в УрФО. В пресс-службе ведомства "Уралинформбюро" сообщили, что проверять законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против Сергея Нетиевского будет прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Участники "Уральских пельменей" обратились в полицию с просьбой разобраться в "экономическом преступлении", которое, по их мнению, совершил бывший руководитель коллектива. Артисты уверены, что злоупотреблявший полномочиями директора Нетиевский утаил от них 173 миллиона рублей.

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