К спору Нетиевского с "Уральскими пельменями" приобщилась прокуратураСегодня в 13:34
- Текст
По указанию "сверху".
Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский объяснил действия бывших коллег, обвинивших его в злоупотреблении полномочиями. По мнению шоумена, уголовное дело в его отношении – задумка нового директора "Пельменей" Евгения Орлова, который остался проигравшим по делу о правах на архив из 73 программ артистов.
В пресс-службе Нетиевского "Уралинформбюро" пояснили, что творческое объединение "Уральские пельмени" с 2012 года занималось только организацией концертов в Екатеринбурге и не имело никакого отношения к программам на телеканале СТС. При этом только Нетиевский переехал в Москву, создав там продюсерскую компанию "Идея Фикс Медиа", производящую телешоу. Именно с ней у актеров и авторов "Пельменей" были заключены прямые контракты, по которым с 2012-го по 2015 годы они получили около 290 миллионов рублей.
Теперь шоумен недоумевает, почему бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они ничего не делали "как продюсеры" и приезжали в Москву только как актеры и авторы программы.
В связи с широкой оглаской в СМИ, делом заинтересовалось управление Генпрокуратуры в УрФО. В пресс-службе ведомства "Уралинформбюро" сообщили, что проверять законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против Сергея Нетиевского будет прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.
Участники "Уральских пельменей" обратились в полицию с просьбой разобраться в "экономическом преступлении", которое, по их мнению, совершил бывший руководитель коллектива. Артисты уверены, что злоупотреблявший полномочиями директора Нетиевский утаил от них 173 миллиона рублей.
Ранее по теме:
Шутки кончились: "Уральские пельмени" пригрозили Нетиевскому "небом в клеточку"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:15
При Ельцине россияне болели гриппом в 150 раз чаще
Чем сейчас.Сегодня в 15:14
Арестованы вертолет и 21 квартира качканарского предприятия
Для стимуляции руководства.Сегодня в 15:14
Екатеринбуржцы выбирают мебель еще во время стройки квартиры
Новую опцию предоставляет "Атомстройкомплекс".Сегодня в 14:55
"Перпетум театрале" Николая Коляды
Разговор с "изобретателем" нового театра.Сегодня в 14:49
Пьяный екатеринбуржец избил медика скорой
Фельдшер хотел помочь.Сегодня в 14:47
Югра оказалась не готова к паводку
Куда смотрела Комарова?Сегодня в 14:29
В Прикамье осудили банду сутенеров
На девушках зарабатывали миллионы.Сегодня в 14:11
ЖКХ-компании Урала ждет третий workshop
От "Е-Консалта".Сегодня в 14:08
В Екатеринбурге гендиректора "Телевизионной сети" осудят за хищение 15 миллионов
Вместе с главбухом.Сегодня в 13:55
Южноуральца задержали за убийство отца
Ему грозит 15 лет.Сегодня в 13:44
Следователи возбудили еще одно дело после трагедии в Кемерово
В отношении чиновницы.Сегодня в 13:34
К спору Нетиевского с "Уральскими пельменями" приобщилась прокуратура
По указанию "сверху".Сегодня в 12:53
Тюменца ждет суд за убийство сына
В пылу ссоры.Сегодня в 12:34
МЧС: охранники и администрация "Зимней вишни" не стали помогать пожарным
Даже словом.Сегодня в 12:25
"Уральские авиалинии" и Amadeus отметили 5 лет совместной работы
На благо клиентов.
Главные новости
- Сегодня в 14:55"Перпетум театрале" Николая Коляды
- Сегодня в 14:47Югра оказалась не готова к паводку
- Сегодня в 12:34МЧС: охранники и администрация "Зимней вишни" не стали помогать пожарным
- Сегодня в 11:22Мэр Сысерти и ФСБ копают под "колбасного короля" Карамышева
- Сегодня в 09:08Тест: А вы знаток искусства?
Аналитика
"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга
Без сильного кандидата.
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!