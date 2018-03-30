Куда смотрела Комарова?

Прокуратура Югры выявила серьезные недочеты в работе регионального департамента недропользования и природных ресурсов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, в преддверии весеннего разлива рек не были определены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и зоны затопления и подтопления.

Также было установлено, что чиновники в течение длительного времени не принимали должных мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия на них и ликвидации его последствий.

"С учетом экологической обстановки в регионе, ежегодного возникновения ЧС и введения соответствующих режимов на территориях муниципальных образований округа, связанных с повышением уровня паводковых вод и затоплением, подтоплением отдельных территорий населенных пунктов, длительное непринятие мер является недопустимым", - отметили в окружной прокуратуре.

В адрес заместителя губернатора Югры прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Виновное должностное лицо уже привлечено к ответственности.