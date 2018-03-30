Новую опцию предоставляет "Атомстройкомплекс".

Два года назад "Атомстройкомплекс" открыл екатеринбуржцам преимущества покупки полностью готовых к проживанию квартир в новостройках. В них застройщиком не только сделана чистовая отделка, но и установлена корпусная мебель: шкафы-купе и кухни, укомплектованные бытовой техникой.

Подобное предложение оказалось крайне востребованным: покупатели экономят на обустройстве жилья и деньги, и время. Получив высокий спрос на меблированные квартиры, компания начала активно развивать данное направление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс".



Фото: варианты кухонных гарнитуров для третьего дома ЖК "Ударник"

"Сегодня на каждый дом разрабатывается минимум три фасадных решения для кухни – классика и модерн в двух цветах. На этапе строительства каждый покупатель может выбрать любой из предложенных застройщиком фасадов. Кроме того, есть возможность дополнить кухонный гарнитур шкафами, полками по желанию клиента – за отдельную плату. Мы также можем установить бытовую технику клиента, а техника от застройщика останется клиенту – он может использовать ее на свое усмотрение", - рассказывает руководитель направления меблировки компании "Атомстройкомплекс" Мария Бабушкина.

Хозяева квартир в ранее построенных домах компании, стали обращаться к застройщику с просьбой установить и им такие же комплекты мебели. Специально для решения подобных вопросов была открыта "горячая линия", где по телефону 8-800-700-60-46 можно узнать все о меблировке в любом жилом комплексе "Атомстройкомплекса".

По словам М.Бабушкиной, в планах компании - развивать и дальше направление меблировки. Сейчас, в рамках эксперимента, один из ЖК комплектуется потолочными карнизами и шторами в дополнение к мебели.

"Планируем разрабатывать по несколько вариантов дизайн-проектов на каждую планировку, чтобы покупатели могли использовать их при оформлении своей квартиры и сэкономить на услугах дизайнера", - добавила руководитель направления.