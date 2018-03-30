Чем сейчас.

Заболеваемость гриппом в России за последние 20 лет снизилась почти в 150 раз. По мнению представителей Минздрава, этому способствовало увеличение охвата граждан вакцинацией, передает "Уралинформбюро".

Согласно отчету министерства, в 1997 году на 100 тысяч человек приходилось 5173,8 случая заболеваемости гриппом, а в 2017-м – 34,9 случая.

Эксперты, впрочем, видят еще одну причину в столь существенном сокращении показателя – в соответствии с современной методикой ведения статистики гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи.

Что касается охвата вакцинацией, в минувшем году был установлен рекорд по количеству сделанных прививок против гриппа – их получили 67,4 миллиона человек (46,6% населения). 20 лет назад вакцинацию прошли 4,8 миллиона россиян, то есть почти в 14 раз меньше, пишут "Известия".