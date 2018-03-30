С рейсом в Симферополь.

25 марта в Международном аэропорту Шереметьево состоялось торжественное открытие рейсов "Уральских авиалиний". Представители авиакомпании и воздушной гавани разрезали символичную красную ленту, приглашая 162 первых пассажира на регистрацию рейса U6-439 Москва - Симферополь. Всех их ждали праздничный торт от аэропорта и фирменные подарки от "Уральских авиалиний", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Мы очень рады, что расширяем свое присутствие в Москве и открываем рейсы из аэропорта Шереметьево - одного из крупнейших и комфортабельных аэропортов столицы. Новые направления позволят нашим пассажирам выбирать аэропорт прилета и пользоваться удобными стыковками нашей маршрутной сети. Сейчас мы будем выполнять рейсы по направлениям: Екатеринбург, Симферополь и Сочи, но в дальнейшем планируем расширить полетную программу", - прокомментировал генеральный представитель авиакомпании в Москве событие Сергей Рыбанов.

В честь открытия рейсов аэропорт Шереметьево организовал споттинг для встречи рейса U6-1 из Екатеринбурга, приземлившегося в 7.50 местного времени. Снимки будут участвовать в конкурсе на лучшее фото авиакомпании в аэропорту. Авторы получат сертификаты на бесплатный перелет по любому направлению "Уральских авиалиний" из Шереметьево.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год в путешествие с ней отправились 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. В авиапарке компании 43 европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).