×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" дебютировали в ШереметьевоСегодня в 16:19

  • Текст

С рейсом в Симферополь.

25 марта в Международном аэропорту Шереметьево состоялось торжественное открытие рейсов "Уральских авиалиний". Представители авиакомпании и воздушной гавани разрезали символичную красную ленту, приглашая 162 первых пассажира на регистрацию рейса U6-439 Москва - Симферополь. Всех их ждали праздничный торт от аэропорта и фирменные подарки от "Уральских авиалиний", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Мы очень рады, что расширяем свое присутствие в Москве и открываем рейсы из аэропорта Шереметьево - одного из крупнейших и комфортабельных аэропортов столицы. Новые направления позволят нашим пассажирам выбирать аэропорт прилета и пользоваться удобными стыковками нашей маршрутной сети. Сейчас мы будем выполнять рейсы по направлениям: Екатеринбург, Симферополь и Сочи, но в дальнейшем планируем расширить полетную программу", - прокомментировал генеральный представитель авиакомпании в Москве событие Сергей Рыбанов.

В честь открытия рейсов аэропорт Шереметьево организовал споттинг для встречи рейса U6-1 из Екатеринбурга, приземлившегося в 7.50 местного времени. Снимки будут участвовать в конкурсе на лучшее фото авиакомпании в аэропорту. Авторы получат сертификаты на бесплатный перелет по любому направлению "Уральских авиалиний" из Шереметьево.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год в путешествие с ней отправились 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. В авиапарке компании 43 европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Четыре гейта до "Урала"

Четыре гейта до "Урала"

"Уралинформбюро" протестировало "Екатеринбург Арену".

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×