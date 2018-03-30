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ЕВРАЗ помог обновить мастерскую в тагильской школеСегодня в 17:02

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Для обучения будущих мастеров дела.

В школе №49 Нижнего Тагила распахнула двери обновленная мастерская электромонтажа. Проект учебного заведения "Профи-старт" вошел в число победителей грантового конкурса "ЕВРАЗ: город друзей – город идей".

На выигранные 400 тысяч рублей было приобретено необходимое электромонтажное оборудование: автоматические выключатели, кнопочные посты, сигнальные лампы, светильники, а также провода, кабели, материалы для изготовления стендов и инструменты, сообщили "Уралиинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Мастерская предназначена для обучения школьников навыкам востребованной на ЕВРАЗ НТМК профессии электромонтажника и подготовки к участию в конкурсе профмастерства WorldSkills Junior.

"ЕВРАЗ НТМК ведет постоянную профориентационную работу в школах и средних учебных заведениях. Нам нужны грамотные молодые специалисты, которые еще в школе освоили навыки практической работы", подчеркивает и.о. директора ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Ученики школы №49 стали бронзовыми призерами областного этапа WorldSkills Junior и заработали серебро на "городе". Компания планирует пригласить школьников принять участие в корпоративном чемпионате WorldSkills Junior, который пройдет в Новокузнецке в мае.

Конкурс грантов "ЕВРАЗ: Город друзей – город идей" возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. На рассмотрение жюри было представлено 173 проекта, каждый из которых мог выиграть грант до 500 тысяч рублей. Сумма общего призового фонда в Нижнем Тагиле составила 5 миллионов рублей. Старт следующего этапа конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.

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