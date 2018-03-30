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В столице Урала появится жилой район с парком в центреСегодня в 16:45

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Его планируется возвести на Краснолесья.

Екатеринбургская компания "Атомстройкомплекс" приступает к реализации глобального проекта жилой застройки участке в 28 гектаров в квадрате улиц Вонсовского – Мехренцева – Чкалова - Краснолесья. Освоение территории стартовало с надела площадью 2,4 гектара. На правах собственника компания произвела очистку участка от насаждений для строительства двух первых домов микрорайона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс", в ближайшее время общественности и экспертному сообществу будет представлена градостроительная концепция застройки всего участка совокупной площадью около 28 гектаров. Но уже сейчас "Атомстройкомплекс" гарантирует жителям района сохранение максимума существующих деревьев, а также посадку новых после окончания строительства. Стихийный лес застройщик превратит в современный, безопасный парк.

Для определения потенциала территории и выбора оптимального пути ее развития "Атомстройкомплекс" привлек ведущее мировое архитектурное бюро KCAP. Руководствуясь их рекомендациями, архитекторы компании разработали эскизную концепцию застройки, соответствующую современным европейским стандартам качества и гарантирующую высокие потребительские характеристики конечного продукта.

Концепция подразумевает строительство жилых домов по периметру квартала с понижением высотности к его центру. Общая коммерческая площадь застройки составит порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. При этом в центре района будет сохранен и благоустроен березовый парк, который останется открытым для всех. В непосредственной близости от него будут запроектированы две школы и детский сад, что позволит детям максимум времени проводить в экологически благоприятном зеленом пространстве. Реализация проекта будет завершена в течение девяти лет.

Руководство "Атомстройкомплекса" уверено, что парк в центре застройки повысит ценность жилья для потенциальных покупателей и обеспечит высокую инвестиционную привлекательность данного предложения. На сегодняшний день выбор новостроек с собственными зелеными зонами в Екатеринбурге не велик, тогда как спрос на них постоянно увеличивается.

Дата и формат презентации концепции застройки по улице Краснолесья будут объявлены застройщиком позже.

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