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Ловить призывников на Среднем Урале будут 79 комиссийСегодня в 17:22

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Есть "заказ" на 3 845 человек.

В ходе весенней призывной кампании Свердловская область должна призвать на воинскую службу свыше 3 845 человек. Больше половины из них будут служить в сухопутных войсках. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона. Норму для области установило Министерство обороны РФ.

Весенняя призывная кампания на Среднем Урале, как и по всей стране, стартует 1 апреля и завершится 15 июня 2018 года. В Свердловской области на время кампании создано 79 муниципальных призывных комиссий.

Стоит напомнить, в прошлый призыв из Свердловской области на военную службу отправились 3 959 молодых людей. По информации военного комиссара Свердловской области Игоря Лямина, более двух тысяч новобранцев отправились служить в сухопутные войска. 100 человек – в военно-морской флот, около 300 – в военно-космические силы. Еще 150 свердловчан были направлены в железнодорожные войска, около 200 человек – в ракетные войска стратегического назначения, остальные — в другие войска и воинские формирования. Также уральцы получили распределение для прохождения службы на Северном флоте. На базу Объединенного стратегического командования "Север" были направлены 23 человека.

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