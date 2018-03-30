Предприятия MidUral Group встречают паводок в рабочем режимеСегодня в 17:48
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И помогают муниципалитетам.
По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало половодья в Свердловской области ожидается в первой декаде апреля. Пики вешних вод придутся на период с 11 по 18 апреля. Предприятия "Русский хром 1915" и "Ключевский завод ферросплавов" уже провели необходимую подготовительную работу в преддверии паводков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе MidUral Group.
На случай возможного подтопления заготовлен запас мешков с песком, приведены в готовность водооткачивающие насосы и механизмы, сформирован резерв запасных частей к ним. Из работников предприятия созданы специальные бригады для уборки снега с крыш цехов и вокруг зданий, для очистки водосточных канав и кюветов. Для этого сотрудников снабдили необходимой спецодеждой, инвентарем и техникой.
От снега очищают дороги и водопропускные тракты, чтобы ничто не удерживало талую воду на территории предприятий. Под усиленным наблюдением находятся объекты энергетики: подстанции, трансформаторные помещения, кабельные каналы. Заводские службы ГО и ЧС провели дополнительное обучение персонала и отработали совместные действия на случай чрезвычайной ситуации.
Объем работ по подготовке к весеннему паводку АО "Русский хром 1915" значительно больше, поскольку на территории предприятия расположены гидротехнические сооружения. Все они уже обследованы специалистами предприятия. Противопаводковая комиссия дала положительное заключение о состояние всех сооружений. Тем не менее, до окончания паводка все объекты будут дополнительно осматривать два-три раза в сутки.
Особое внимание руководство предприятия уделяет состоянию старого шламонакопителя ПО "Хромпик". Установлен постоянный контроль над дамбами, ливнеприемниками и переливными колодцами. На период паводка заводская экоаналитическая лаборатория каждый день отбирает пробы и проверяет качество сточных вод предприятия. На станции нейтрализации создан достаточный запас железного купороса, который применяется для очистки воды от соединений хрома (в том числе откаченных из-под шламонакопителя).
Кроме того, АО "Русский хром 1915" проводит необходимые работы в помощь муниципальным службам. Например, в Первоуральске в марте почищен кювет вдоль дороги в поселок Магнитка.
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