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Средний Урал получил 131 миллион на жилье для ветеранов и инвалидовСегодня в 18:57

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Всего для 132 человек.

131 миллион рублей направлен в Свердловскую область из федерального бюджета для улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ, боевых действия и инвалидов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

На Среднем Урале денежную выплату в размере 1,6 миллиона рублей смогут получить 33 ветерана Великой Отечественной войны. Региональный Фонд жилищного строительства уже начал выдавать уведомления о праве на получение выплаты. Документ придет к 7 ветеранам из Екатеринбурга, 3 – из Полевского, в других 23 муниципальных образованиях выплатой воспользуются по одному человеку.

За время реализации Указа Президента "О Ветеранах" на территории Свердловской области более 6 тысяч участников ВОВ и их вдов смогли улучшить жилищные условия.

Кроме того, в ближайшее время 82 ветерана и 17 инвалидов смогут реализовать единовременную денежную выплату в размере около 800 тысяч рублей. Традиционно самое большое число уведомлений получат ветераны, проживающие в Екатеринбурге – 14, в Серове получат 8 человек, Лесном – 7, Красноуфимске – 4, по 3 человека в Первоуральске и Асбесте.

В Екатеринбурге 7 инвалидов улучшат жилищные условия, в Первоуральске – 3, по одному ЕДВ реализуют жители еще в семи городах.

Данная программа реализуется в Свердловской области более десяти лет. На обеспечение жильем Фондом было направлено более 1,5 миллиарда рублей.

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