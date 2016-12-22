Предателей в команде Поветкина вычислит полиграф21 декабря в 08:52
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Промоутер не исключает допинг-заговора.
Команда боксера-тяжеловеса Александра Поветкина пройдет проверку на полиграфе. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.
"Саша сдавал параллельные тесты и будет сдавать еще, и мы их будем исследовать. Если мы там не увидим там этого препарата, то мы вернемся к версии относительно теории заговора. Если эти пробы тоже будут положительными, то начнется внутреннее расследование. Могу сказать, что на этой неделе вся команда Саши будет проходить полиграф, то есть исследование на детекторе лжи", - сообщил А.Рябинский.
Весть о положительной допинг-пробе настигла Поветкина 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге, где он собирался провести бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC. Соперник россиянина, канадец Бермейн Стиверн, принял решение не выходить на ринг, так как бой потерял статус титульного. Александру Поветкину оперативно подыскали нового противника – француза Йоанна Дюопа, которого он нокаутировал в 6 раунде, передает "Уралинформбюро".
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