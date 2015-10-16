Станет ли "Урал" достойным вариантом?

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков может вернуться в профессиональный спорт. 20 декабря 2016 года об этом заявил сам полузащитник. Позже в беседе с "Чемпионат.com" его агент Арсен Минасов подтвердил – Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, "если ему поступит достойное предложение".

Несмотря на отсутствие конкретики в словах футболиста и его агента, не исключен вариант попадания Широкова в состав екатеринбургского "Урала". Еще летом "шмели" проявляли предметный интерес к его персоне.

"Меня приглашал президент "Урала" Григорий Иванов. На конференции РФС подошел, говорит: "Давай к нам зимой". Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже", - рассказал спортсмен.

В октябре о заинтересованности в Широкове оговорился и сам Иванов: "Я предлагал ему играть в нашей команде. Мы бы хотели увидеть Широкова в составе "Урала", но захочет ли сам Роман? Нам нужен умный футболист, который читает игру и сможет вести команду".

Между тем екатеринбургский клуб 19 декабря осуществил первое приобретение этой зимы. Контракт на 2,5 года с клубом подписал болгарин Николай Димитров, передает "Уралинформбюро".

29-летний полузащитник перебрался в уральскую команду из болгарской "Славии", где выступал под руководством Александра Тарханова – нынешнего наставника "шмелей".

Роман Широков завершил карьеру летом 2016 года. Последним клубом, за который он выступал, был московский ЦСКА, с которым он выиграл чемпионат России. Кроме того Широков является двукратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка, а также Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" и бронзовым призером Евро-2008. Сейчас он работает советником министра физической культуры и спорта Московской области, возглавляет Общероссийский профсоюз футболистов и является арбитром палаты по разрешению споров РФС.