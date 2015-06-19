Российские фигуристы в Челябинске разыграют билеты в ЕвропуСегодня в 13:48
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Липницкая не участвует.
Соревновательная программа чемпионата России по фигурному катанию стартует 22 декабря 2016 года в Челябинске. Турнир будет проходить в течение четырех дней, по его итогам будет сформирован состав национальной сборной на грядущий чемпионат Европы, передает "Уралинформбюро".
Первыми короткую программу сегодня представят мужчины. 11-м на лед выйдет ныне выступающий за Москву екатеринбуржец Максим Ковтун.
После одиночников выступят фигуристы-парники. Откроет их выступление екатеринбургский дуэт Елизавета Жук - Егор Бритков. Однако они не в числе фаворитов. За первое место поспорят победители финала мирового Гран-при нынешнего сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов, олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, а также чемпионы Европы 2015 года Юко Кавагути и Александр Смирнов.
Немало именитых спортсменов примут участие и в спортивных танцах на льду. Среди тех, кто приехал и выйдет на челябинский лед, – олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Наиболее ожесточенная борьба за путевки на первенство Старого Света, как ожидается, развернется в соревнованиях женщин. Они свою короткую программу представят 23 декабря. Явным фаворитом соревнований считается Евгения Медведева, выигравшая все последние крупные старты на международном уровне. Среди претенденток на призы - единственная в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена Радионова, призер последнего чемпионата мира Анна Погорилая и победительница мирового первенства 2015 года Елизавета Туктамышева.
Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая турнир пропускает из-за травмы – возвращаясь на днях с тренировки, она поскользнулась на тротуаре.
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