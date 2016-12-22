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Крикунову продлили смену у руля "Автомобилиста"Сегодня в 17:08

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На год.

Руководство екатеринбургского "Автомобилиста", не дожидаясь окончания сезона, продлило контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Он будет руководить "шоферами" до апреля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

По словам директора екатеринбургского клуба Максима Рябкова, об успешности сотрудничества говорят результаты, показываемые "Автомобилистом" под началом Крикунова, а также психологический климат в команде.

Владимир Крикунов возглавил "шоферов" 1 ноября 2016 года – буквально на следующий день после того, как было объявлено об отставке Андрея Разина.

По первоначальному соглашению, новому наставнику дали срок до конца текущего сезона. Вместе с Крикуновым в тренерский штаб вошли Иван Кривоносов, Олег Микульчик и Николай Заварухин - контракты с ними также продлены.

За минувшие два месяца екатеринбуржцы приняли участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, 8 из которых выиграли. На новогоднюю паузу "Автомобилист" ушел, занимая 9 строчку в турнирной таблице восточной конференции.

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