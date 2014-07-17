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Российские футболисты обновили собственный антирекордСегодня в 17:38

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В рейтинге ФИФА.

Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на 56 место, обновив таким образом собственный антирекорд, передает "Уралинформбюро".

В предыдущей, октябрьской, версии рейтинга российские футболисты занимали 55 строчку. В ноябре они провели 2 товарищеских матча – проиграли Катару (1:2) и взяли верх над Румынией (1:0).

В первой пятерке списка изменений не произошло – лидирует Аргентина, следом идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

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