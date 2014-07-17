Российские футболисты обновили собственный антирекордСегодня в 17:38
- Текст
В рейтинге ФИФА.
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА опустилась на 56 место, обновив таким образом собственный антирекорд, передает "Уралинформбюро".
В предыдущей, октябрьской, версии рейтинга российские футболисты занимали 55 строчку. В ноябре они провели 2 товарищеских матча – проиграли Катару (1:2) и взяли верх над Румынией (1:0).
В первой пятерке списка изменений не произошло – лидирует Аргентина, следом идут Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 23:15
Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
От проведения отказался СБР.Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.
-
17 ноября в 10:44
Сборная РФ провалилась в рейтинге ФИФА
Все ниже и ниже.14 июля в 15:24
Российские футболисты свалились на 38 место
В рейтинге ФИФА.17 июля 2014 в 15:06
Сборная России вылетела из Топ-20 рейтинга ФИФА
После провала на Чемпионате мира в Бразилии.19 июня 2014 в 10:05
ФИФА может наказать сборную России
За поведение наших болельщиков.18 октября 2013 в 16:05
ФИФА отменила матчи сборной России с бразильцами и испанцами
На радость Фабио Капелло.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев