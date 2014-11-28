Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлонуСегодня в 23:15
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От проведения отказался СБР.
Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира по биатлону. Об этом 22 декабря организация уведомила вышестоящую инстанцию - Международный союз биатлонистов (IBU), передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что в рекомендациях, считанные минуты назад озвученных специальной комиссией IBU, такого пункта нет. Инициатива исходила от СБР, уточняет "Чемпионат.com".
Эксперты рекомендовали временно отстранить от соревнований двоих российских биатлонистов. Имена их не были названы, но, как следует из контекста заявления, речь, вероятнее всего, идет об участниках Сочи-2014. В отношении еще 29 атлетов, а также самого СБР комиссия предлагает открыть расследование.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских биатлонистов. В перечень попали 31 фамилия.
Ссылаясь на это, а также на вторую часть доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, несколько стран заявили о готовности бойкотировать российский этап Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени 7-12 марта 2017 года. Аналогичные заявления сделали и некоторые конкретные биатлонисты, в частности - действующая обладательница Кубка мира Габриэла Коукалова (Чехия) и пятикратный обладатель этого же трофея среди мужчин Мартен Фуркад (Франция).
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