Если не случится форс-мажора.

Вопрос о лишении Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года будет рассмотрен на следующем Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

"Считаю неправильным проводить чемпионат мира в России. Обсудим этот вопрос на следующем Конгрессе. Торопиться некуда", - цитирует функционера норвежская пресса.

В соответствии с уставом организации конгресс проводится раз в два года. Последний, на котором Тюмень и была выбрана хозяйкой ЧМ-2021, состоялся в сентябре 2016 года. Соответственно, судьба уральского города применительно к первенству планеты должна решиться в 2018 году. Следует, однако, отметить, что в экстренных случаях IBU может созвать внеочередной конгресс, передает "Уралинформбюро".

22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения международных стартов, в том числе мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом было объявлено на заседании исполкома IBU, где специальная комиссия Союза представляла итоги расследования случаев нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

По итогам собрания было принято решение об открытии предметного расследования в отношении 29 биатлонистов и СБР. Кроме того, двое спортсменов будут дисквалифицированы. Имена последних не называются, но, как следует из контекста вердикта, речь идет об участниках Олимпиады в Сочи. Тогда в состав российской сборной входили 12 человек. В их числе екатеринбуржцы Антон Шипулин и Екатерина Глазырина, тюменец Евгений Гараничев, югорчане Алексей Волков и Екатерина Шумилова.

Ранее по теме:

Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону