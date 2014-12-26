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Путин предрек печальную судьбу информатору WADAСегодня в 16:06

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Его бросят, как любого негодяя.

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что руководителем ФГУП "Антидопинговый центр" и информатором WADA Григорием Родченковым кто-то управлял из-за рубежа. "Меня наводит на мысли, что его там кто-то вел", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции.

По его словам, информатор некоторое время работал в Канаде, а потом, заняв должность в России, стал заниматься контрабандой запрещенных веществ из Северной Америки. "Удивляюсь, что он никогда не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил в свой личный бизнес", - заявил Путин.

"Когда его прижали, он удрал из страны, а там начал все сливать. Ему сейчас создадут условия для жизни, а потом бросят, как любого негодяя", - заявил Путин, отметив, что следственный комитет и прокуратура расследует все, что связано с применением допинга, и доведут это "до логического завершения".

По его словам, это не значит, что в России проблем с допингом нет. Но необходимо признать ее и бороться. "В этой сфере необходима прозрачность", - отметил он, передает "Уралинформбюро".

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