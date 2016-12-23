УТЗ реконструировал дворовый корт в ЕкатеринбургеСегодня в 16:29
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Объект торжественно открыли.
23 декабря 2016 года в Екатеринбурге был торжественно открыт дворовый корт, расположенный на улице Стачек, 19-а. Его капитальную реконструкцию выполнил Уральский турбинный завод (входит в холдинг РОТЕК).
В церемонии приняли участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и генеральный директор АО "УТЗ" Игорь Сорочан.
Игорь Сорочан подчеркнул, что завод с готовностью откликнулся на инициативу восстановления дворовых спортивных площадок, так как это важный вклад в будущее поколение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ, обновленная площадка является базой детско-юношеского клуба "Атлант" Центра "Созвездие", там тренируются женские футбольные команды. Сегодня в клубе занимается около 250 учащихся.
Всего в рамках соцпроекта Орджоникидзевского района "Футбол в каждый двор" вовлечено более 30 спортивных площадок. УТЗ приведет в порядок 3 корта.
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