Объект торжественно открыли.

23 декабря 2016 года в Екатеринбурге был торжественно открыт дворовый корт, расположенный на улице Стачек, 19-а. Его капитальную реконструкцию выполнил Уральский турбинный завод (входит в холдинг РОТЕК).

В церемонии приняли участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и генеральный директор АО "УТЗ" Игорь Сорочан.

Игорь Сорочан подчеркнул, что завод с готовностью откликнулся на инициативу восстановления дворовых спортивных площадок, так как это важный вклад в будущее поколение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ, обновленная площадка является базой детско-юношеского клуба "Атлант" Центра "Созвездие", там тренируются женские футбольные команды. Сегодня в клубе занимается около 250 учащихся.

Всего в рамках соцпроекта Орджоникидзевского района "Футбол в каждый двор" вовлечено более 30 спортивных площадок. УТЗ приведет в порядок 3 корта.