В Сочи, Лондоне и Ванкувере.

Международный Олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Заявление опубликовано 23 декабря 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Также организация сообщила, что начато расследование в отношении 28 атлетов из РФ - на их пробах обнаружены следы вскрытия.

Толчком для такого решения послужил доклад канадского правоведа Ричарда Макларена о допинге в России, подготовленный по заданию Всемирного антидопингового агентства. В нем рассказывается о подмене проб на Играх в Сочи и о том, что государство отладило схему "незаметного" приема запрещенных препаратов перед олимпиадами.

Между тем президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря подчеркнул, что в преследовании российских атлетов есть политическая составляющая. Он отверг утверждение о существовании государственной допинговой программы.