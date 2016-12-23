МОК устроит россиянам допинг-ревизию по трем олимпиадамСегодня в 16:58
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В Сочи, Лондоне и Ванкувере.
Международный Олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Заявление опубликовано 23 декабря 2016 года, передает "Уралинформбюро".
Также организация сообщила, что начато расследование в отношении 28 атлетов из РФ - на их пробах обнаружены следы вскрытия.
Толчком для такого решения послужил доклад канадского правоведа Ричарда Макларена о допинге в России, подготовленный по заданию Всемирного антидопингового агентства. В нем рассказывается о подмене проб на Играх в Сочи и о том, что государство отладило схему "незаметного" приема запрещенных препаратов перед олимпиадами.
Между тем президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря подчеркнул, что в преследовании российских атлетов есть политическая составляющая. Он отверг утверждение о существовании государственной допинговой программы.
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