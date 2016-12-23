×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МОК устроит россиянам допинг-ревизию по трем олимпиадамСегодня в 16:58

  • Текст

В Сочи, Лондоне и Ванкувере.

Международный Олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Заявление опубликовано 23 декабря 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Также организация сообщила, что начато расследование в отношении 28 атлетов из РФ - на их пробах обнаружены следы вскрытия.

Толчком для такого решения послужил доклад канадского правоведа Ричарда Макларена о допинге в России, подготовленный по заданию Всемирного антидопингового агентства. В нем рассказывается о подмене проб на Играх в Сочи и о том, что государство отладило схему "незаметного" приема запрещенных препаратов перед олимпиадами.

Между тем президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря подчеркнул, что в преследовании российских атлетов есть политическая составляющая. Он отверг утверждение о существовании государственной допинговой программы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus