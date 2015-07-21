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"Урал" первым оценит качество "Зенит-Арены"23 декабря в 18:06

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В апреле 2017 года.

Футбольный стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге, более известный как "Зенит-Арена", примет первый матч чемпионата России в апреле 2017 года. Первыми помимо невского клуба опробуют поле одного из самых дорогих стадионов мира екатеринбургские "шмели", передает "Уралинформбюро".

Постепенный ввод в эксплуатацию арены, которой предстоит принять матчи Кубка Конфедераций-2017, начнется 26 декабря. В апреле-мае в рамках подготовки к турниру на "Крестовском", как и на других площадках Кубка, пройдет несколько матчей. 23 апреля "Зенит" сыграет на своем новом стадионе с "Уралом". Затем - с грозненским "Тереком" и "Краснодаром".

Стадион "Крестовский" был заложен в 2007 году. Предполагалось, что свой первый матч на нем ФК "Зенит" проведет уже в марте 2009-го, однако сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались. Параллельно с этим росла его стоимость. В декабре 2016 года было объявлено, что она составила порядка 41 миллиарда рублей. Это в 6 раз больше суммы первоначальной сметы (6,7 миллиарда).

Помимо Кубка Конфедераций арена примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и первенства Европы в 2020 году.

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