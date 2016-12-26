Избежав дисквалификации.

Екатеринбуржец Антон Шипулин примет участие в международных биатлонных стартах в январе 2017 года. 25 декабря тренерский штаб обнародовал состав мужской национальной сборной, передает "Уралинформбюро".

Помимо екатеринбургского биатлониста в список попали Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

Кому именно предстоит защищать цвета национального флага на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, станет известно по итогам ближайшего тренировочного сбора.

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации двух российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Имена их до сих пор не называются. По всей видимости, спортсменов-мужчин это не коснулось: пятеро из шести, бежавших в Сочи, остались в составе сборной. Это: Шипулин, Гараничев, Малышко, Логинов и Волков. Шестой - Евгений Устюгов – завершил карьеру сразу после Игр.

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