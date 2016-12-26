Куйвашев назвал подлостью допинг-скандал с ПоветкинымСегодня в 14:29
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В день боя.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал подлостью скандал, затеянный Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) в день боя Александра Поветкина с Бермейном Стиверном.
По мнению главы региона, сообщить о наличии в пробе россиянина запрещенного вещества нужно было заранее, а не в последний момент, передает корреспондент "Уралинформбюро".
17 декабря 2016 года в Екатеринбурге Александр Поветкин в бою за звание временного чемпиона мира по версии WBC должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном. Однако за несколько часов до поединка было объявлено, что в допинг-пробе "Русского витязя" обнаружен остарин. Канадец отказался выходить на ринг только ради престижа, но Поветкину быстро подыскали другого соперника – француза Йоанна Дюопа, которого россиянин отправил в нокаут в шестом раунде. Бой был лишен статуса титульного.
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