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Обидчик ЦСКА перешел из "Енисея" в "Урал"26 декабря в 17:26

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Контракт заключен на 4,5 года.

В стан екатеринбургского "Урала" перешел бывший капитан юниорской сборной России Александр Ломакин. Контракт с 21-летним полузащитником заключен на 4,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.

Футбольную карьеру Ломакин начал в школе московского "Спартака", откуда перебрался в столичный "Локомотив". Со второй половины 2014 года и по настоящее время выступал за красноярский "Енисей", играющий в ФНЛ – второй по значимости лиге России.

В нынешнем сезоне Александр Ломакин отметился 7 мячами, причем один из них стал победным в матче с московским ЦСКА в 1/16 финала Кубка страны.

"В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку и, что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде", - прокомментировал приобретение наставник "шмелей" Александр Тарханов.

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