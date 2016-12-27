Не выдержав конкуренции.

Состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира обновился почти наполовину, сообщает "Уралинформбюро".

На понижение ушла олимпийская чемпионка Светлана Слепцова – югорчанка будет выступать на Кубке IBU, втором по значимости турнире сезона. Тюменка Анастасия Загоруйко и вовсе выбыла из состава национальной команды.

На смену им пришли Ульяна Кайшева (Удмуртия) и Ирина Услугина (Тюменская область). Последняя пробилась в сборную, выиграв спринт на третьем этапе Кубка России в Чайковском.

Также на Кубке мира продолжат выступать Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и екатеринбурженка Екатерина Глазырина.