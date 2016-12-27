В компании Егора Мехонцева.

Актер Микки Рурк, славящийся своей любовью к боксу, может провести бой на Урале, передает "Уралинформбюро".

Менеджер звезды Вадим Корнилов не уточнил конкретное место поединка, но назвал его возможные сроки – февраль-март 2017 года. В рамках боксерского вечера также рассматривается вариант выступления уроженца Асбеста, олимпийского чемпиона Егора Мехонцева.

"Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России", - цитирует В.Корнилова ТАСС.

В начале 1990-х параллельно с актерской деятельностью Микки Рурк провел 8 профессиональных боксерских боев - 6 раз одержал победу, 2 боя завершились вничью. В конце ноября 2014-го Рурк, которому на тот момент стукнуло 62 года, нокаутировал американца Эллиота Сеймура. Бой проходил в московских Лужниках.