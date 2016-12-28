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Российские хоккеисты разгромили Латвию на чемпионате мира28 декабря 2016 в 09:33

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Среди молодежных команд.

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, проходившая 27 декабря 2016 года в Торонто, завершилась со счетом 9:1, передает "Уралинформбюро".

Забитые в ворота латвийцев шайбы распределились по игровым отрезкам равномерно – по 3 на каждый период. Главным голеадором россиян в этом матче стал Кирилл Капризов, трижды огорчавший голкипера соперников. Дважды отличился Александр Полунин. По шайбе на свой счет записали Данил Юртайкин, Павел Карнаухов, Кирилл Беляев и Яков Тренин.

"Идет работа, нужно найти оптимальные сочетания в атаке и обороне. В конце просили ребят меньше с шайбой играть, больше в пас, чтобы избежать лишних столкновений. В целом мы довольны игрой, давно мы не забивали так много. Надеялись, что когда ребята немного отойдут от нагрузок, появится легкость, и голы придут. Так и получилось", - отметил после матча главный тренер сборной Валерий Брагин.

Разгром Латвии – первая победа российских хоккеистов на турнире. Днем ранее они уступили сверстникам из Канады (3:5).

Следующим соперником подопечных Брагина станет молодежная сборная США. Встреча состоится 29 декабря.

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